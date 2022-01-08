Боевики обстреляли украинских военных из минометов, есть раненый

На Донбассе в субботу, 8 января, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Оккупанты применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
"В сторону Песков вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате действий врага один украинский военнослужащий получил ранения. Сейчас он находится в больнице, состояние здоровья – удовлетворительное.
В территориальную оборону в первую очередь будут набирать граждан с опытом военной службы. При этом люди без военного опыта тоже могут попасть в отряды территориальной обороны.
Комментарии