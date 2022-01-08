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суббота, 08 января 2022 18:29

Боевики обстреляли украинских военных из минометов, есть раненый

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Боевики обстреляли украинских военных из минометов, есть раненый
Украинский военный получил ранения на Донбассе. Фото: EPA/UPG

На Донбассе в субботу, 8 января, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В сторону Песков вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17", - говорится в сообщении.

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Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате действий врага один украинский военнослужащий получил ранения. Сейчас он находится в больнице, состояние здоровья – удовлетворительное.

В территориальную оборону в первую очередь будут набирать граждан с опытом военной службы. При этом люди без военного опыта тоже могут попасть в отряды территориальной обороны.

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Дата
08
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