Боевики обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1215
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1179
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2 Просмотров: 2952
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 207
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 747
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1098
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1026
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 189
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 405
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Просмотров: 1602
Фото
Все фото
4
38
4
6
4
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
Главаря ДНР взорвали в машине вместе с дочерью
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
Зеленский с послами &quot;Большой семерки&quot; полетел на Донбасс
Зеленский с послами "Большой семерки" полетел на Донбасс
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Кто поддерживает, когда опускаются руки: волонтерам вручили награды
Показали на фото, как &quot;Донбасс Арена&quot; зарастает бурьяном
Показали на фото, как "Донбасс Арена" зарастает бурьяном
Видео
Все видео
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
В костеле открыли музей русско-украинской войны
В костеле открыли музей русско-украинской войны
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 198
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1179
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 207
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 828
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 612
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 февраля 2021
1 Просмотров: 432
Привид
Виходжу з дітьми на прогулянку. Радіємо сонцю і снігу. Та раптом легкість буття переривають слова сусідки баби Тоні. – А ти знаєш, що у ...
четверг, 18 февраля 2021 07:38

Боевики обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов

  Комментировать
Боевики обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов
Воины ВСУ контролируют обстановку в районе проведения операции Объединенных сил. И при необходимости открывают огонь по боевикам. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Российско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов неподалеку Новомихайловки. Вблизи Славного противник применил против наших воинов автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы. У Южного били из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А неподалеку Шумов - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия, сообщили в штабе ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты активизировались. ВСУ открыли огонь в ответ

"На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 18 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Новое обострение ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса может состояться в конце весны 2021 года. Оно неизбежно. Кремль не оставит попытки продавить нас силой. Россия уже приняла решение о Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Открыли новую планету

Микеланджело завещал похоронить себя в городе детства

Революция достоинства - что нужно знать об адском противостоянии в центре Киева

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 66286
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 19125
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11511
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ Просмотров: 8793
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы Просмотров: 7119
Донбасс
Сообщили хорошие новости с передовой
Сообщили хорошие новости с передовой Просмотров: 1134
"Может себе позволить" - Кулеба объяснил появление Кравчука на российском телевидении
"Может себе позволить" - Кулеба объяснил появление Кравчука на российском телевидении Просмотров: 522
Российские оккупанты активизировались. ВСУ открыли огонь в ответ
Российские оккупанты активизировались. ВСУ открыли огонь в ответ Просмотров: 243
Россиянам подложили Арестовича, чтобы их унизить - политолог
Россиянам подложили Арестовича, чтобы их унизить - политолог
 Просмотров: 1287
Террористы на памятнике поместили изображение украинского военного
Террористы на памятнике поместили изображение украинского военного Просмотров: 819
Больше всего комментируют
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
Депутатам разрешили выступать на русском языке
1
Привид
1
Заблокированный телеканал Медведчука судится с Зеленским
1
Украина снова осталась без медалей на Чемпионате мира по биатлону
Голосов: 10466
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть