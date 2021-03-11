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четверг, 11 марта 2021 19:14

Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов

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Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов
Сообщили о ситуации на передовой. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе оккупанты дважды нарушили режим тишины.

Так, недалеко от населенного пункта Пищевик оккупант вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС.

Боевых потерь среди украинских воинов нет. О фактах нарушений со стороны боевиков сообщили представителям ОБСЕ.

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Кроме того, саперы ГСЧС разминировали почти 5.5 га территории и передали на уничтожение 127 взрывоопасных предметов.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

За прошедшие сутки, 10 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела погиб украинский воин.

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