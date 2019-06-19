Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов, есть потери

На Донбассе погиб украинский военный. Фото: Tvzvezda

На Донбассе с начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, есть потери.

Российские наемники использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

4 уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначил президент Владимир Зеленский.