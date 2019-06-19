Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов, есть потери

 
Ексклюзивы
1/5
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1062
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 1215
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4419
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1449
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 279
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 306
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7641
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 360
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 495
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1917
Фото
Все фото
4
8
7
9
5
Бойцы &quot;Азова&quot; задержали мародеров
Бойцы "Азова" задержали мародеров
Военные пилоты провели уникальные учения
Военные пилоты провели уникальные учения
&quot;Видишь егеря? А он есть&quot; - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
"Видишь егеря? А он есть" - показали тренировки одной из самых секретных бригад ВСУ
Лучшие украинские танкисты устроили соревнования - мощные фото
Лучшие украинские танкисты устроили соревнования - мощные фото
Зеленский ознакомился с работой подразделений морской охраны - фото
Зеленский ознакомился с работой подразделений морской охраны - фото
Видео
Все видео
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Плюшки ватрушкам: украинцы уничтожили очередную вражескую точку
Плюшки ватрушкам: украинцы уничтожили очередную вражескую точку
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
Украинцы отмечают 5-ю годовщину освобождения Мариуполя
На Львовщине прощаются с офицерами, погибшими в авиакатастрофе вертолета Ми-8 (фото)
На Львовщине прощаются с офицерами, погибшими в авиакатастрофе вертолета Ми-8 (фото)
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 243
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1998
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3141
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5472
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 738
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 21:06

Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов, есть потери

  Комментировать
Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов, есть потери
На Донбассе погиб украинский военный. Фото: Tvzvezda

На Донбассе с начала суток боевики 4 раза обстреляли украинские позиции, есть потери.

Российские наемники использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских обстрелов украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

4 уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначил президент Владимир Зеленский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики обстреляли украинские позиции из гранатометов и пулеметов, есть потери». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Украинский князь погиб в Польше

Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп 1 Просмотров: 98034
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 80430
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 57661
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 9 Просмотров: 41878
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 37677
Донбасс
Бойцы "Азова" задержали мародеров
Бойцы "Азова" задержали мародеров
4
 Просмотров: 1332
Киев может восстановить торговлю с ДНР и ЛНР - Кучма назвал условие
Киев может восстановить торговлю с ДНР и ЛНР - Кучма назвал условие 3 Просмотров: 1692
Президент назначил четырех представителей в подгруппах "Минска"
Президент назначил четырех представителей в подгруппах "Минска" Просмотров: 216
МН17: генсек НАТО прокомментировал результаты следствия
МН17: генсек НАТО прокомментировал результаты следствия Просмотров: 387
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
5
 Просмотров: 1062
Больше всего комментируют
31
Тимошенко срочно нужны выборы
27
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
25
У каких партий больше шансов попасть в Раду
17
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
15
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
Голосов: 1122
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua