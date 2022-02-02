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среда, 02 февраля 2022 11:04

Боевики обстреляли пункт пропуска "Гнутово" на Донбассе
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2 февраля около 08:30 российские боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ", - говорится в сообщении.

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В результате атаки оккупантов потерь среди личного состава нет.

Одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.

"Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - подчеркнули в штабе.

В январе три украинских воина погибли в зоне проведения Операции объединенных сил. Еще один боец скончался в больнице от тяжелого ранения. Самому молодому из павших было 20 лет, самому старшему – 51. Истории жизни этих защитников - по ссылке.

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Дата
02
февраля

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