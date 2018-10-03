Боевики обстреляли Мариупольское направление из тяжелого вооружения

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: Мoldovanews

В течение дня российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Два обстрелы боевики совершили с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все без исключения обстрелы позиций Объединенных сил российско-оккупационные войска сосредоточили на Мариупольском направлении. Здесь под огневое воздействие противника попали наши опорные пункты в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское. По позициям у Водяного и Лебединского кроме того велся огонь из минометов калибра 82 мм ", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На Донбассе идет тайное наращивания подготовки оккупационных войск к ведению наступательных действий. Командование Вооруженных сил РФ это скрывает, заявляют в Министерстве обороны.