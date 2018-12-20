Боевики обстреляли Мариупольское направление, есть раненый

Боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Фото: ONLINE

На Донбассе сегодня российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.

Зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Лебединское - на Мариупольском направлении ", - говорится в сообщении.

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В течение текущих суток один украинский боец ​​получил ранения.

Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что продолжит "поддерживать" оккупированный российскими боевиками Донбасс. Об этом он сказал, отвечая на вопрос украинского журналиста о расходах России на Донбассе.