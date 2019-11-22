Боевики обстреляли грузовик военных - есть пострадавшие

Фото: Facebook

В Донецкой обл. боевики обстреляли из противотанкового управляемого ракетного комплекса военный автомобиль.

Он находился в мирном с. Шумы, говорится в сообщении на странице Объединенных сил в Facebook.

Автомобиль подбили из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот".

"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шуми. Машина обеспечения просто развозила продукты и воду для военнослужащих на дальние позиции. Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применен такое мощное оружие, никто не ожидал", - отметил военнослужащий ВС Украины Виктор.

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Ракета запустили с расстояния около 2,5 км. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор враждебного ПТРК пытался выстрелить именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

"Трое военнослужащих получили контузию. Среди них - одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщили в штабе.

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