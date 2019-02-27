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Боевики наступают: ранены четверо украинских военных

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Боевики наступают: ранены четверо украинских военных
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня Фото: kor.ill.in.ua

За прошедшие и текущие сутки четверо украинских военных получили ранения.

Кроме того, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке пресс-центра ООС.

Боевики 9 раз применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Также российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений ОС из боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты дважды обстреляли украинские опорные пункты: из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Верхньоторецьке, из минометов калибра 120 мм вблизи села Лебединское.

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В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики 9 раз обстреляли позиціх подразделений ОС: трижды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия - в районе н.п. Новолуганське.

Дважды - из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи города Попасная.

Из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Хутор Свободный; из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Малиновое.

Из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лобачеве; из минометов калибра 82 мм - возле села Крымское.

По данным разведки, 26 февраля были ранены 9 оккупантов и уничтожена одна единица их военной техники..

"От начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": из минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное; из стрелкового и снайперского оружия – вблизи села Гнутове.

В результате обстрела один наш защитник был ранен", - говорится в отчете.

25 февраля, на Попаснянском направлении зоны Операции Объединенных Сил, около 13.00 погиб солдат одного из подразделений Вооруженных Сил Украины Александр Мединцев.

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