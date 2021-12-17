Боевики на Донбассе возводят новые позиции и вооружаются тяжелой техникой

Вооруженные силы Российской Федерации повышают уровень готовности к применению оккупационных войск на Донбассе. Фото: УНИАН

Российские оккупанты на Донбассе оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения. Также боевики вооружаются тяжелой техникой: танками, минометами, гаубицами и самоходными артиллерийскими установками.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Командование ВС РФ повышает уровень готовности к применению российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

По информации разведки, противник размещает дополнительные средства огневого поражения с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения.

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"При этом оккупанты обустраивают огневые позиции, склады для хранения танковых и артиллерийских боеприпасов в пределах населенных пунктов, приближенных к линии столкновения", - добавили в сообщении.

Кроме того, войсками РФ постоянно проводятся уточнения целей артиллерийскими и минометными расчетами для поражения объектов на позициях объединенных сил.

"Из-за отсутствия среди населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях достаточное количество подготовленных кадров командования оккупационных войск комплектует артиллерийские и минометные подразделения наемниками из РФ", - отметила разведка.

За прошедшие сутки, 16 декабря, в результате вражеских действий один военный получил ранение и находится в больнице. Состояние здоровья – удовлетворительное. Другой военный получил смертельное ранение.