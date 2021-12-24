Боевики на Донбассе проводят стрельбы из "Градов" и гаубиц 152 мм

Первый снег в этом году на позициях украинских войск у оккупированного российскими боевиками Донецка. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

На полигонах оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей наемники проводят боевые стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин. Палят днем ​​и ночью.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Командование российских оккупационных войск наращивает мероприятия боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов. Особое внимание уделяется согласованию действий мотострелковых отделений, танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов", - добавили в разведке.

Также под руководством кадровых военных вооруженных сил Российской Федерации продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением упражнений стрельб из гаубиц "Мста-Б" 152 мм и реактивных систем залпового огня "Град" 122 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Накануне переговоров с США Кремль стягивает войска к границам Украины

23 декабря у границы Украины насчитывается около 52 батальонно-тактические группы вооруженных сил Российской Федерации. Это количество может увеличиваться, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.