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пятница, 24 декабря 2021 16:35

Боевики на Донбассе проводят стрельбы из "Градов" и гаубиц 152 мм

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Боевики на Донбассе проводят стрельбы из &quot;Градов&quot; и гаубиц 152 мм
Первый снег в этом году на позициях украинских войск у оккупированного российскими боевиками Донецка. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

На полигонах оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей наемники проводят боевые стрельбы из стрелкового оружия, артиллерии, вооружения танков и боевых машин. Палят днем ​​и ночью.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

"Командование российских оккупационных войск наращивает мероприятия боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов. Особое внимание уделяется согласованию действий мотострелковых отделений, танковых экипажей, артиллерийских и минометных расчетов", - добавили в разведке.

Также под руководством кадровых военных вооруженных сил Российской Федерации продолжаются сборы с корректировщиками огня артиллерийских подразделений с выполнением упражнений стрельб из гаубиц "Мста-Б" 152 мм и реактивных систем залпового огня "Град" 122 мм.

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23 декабря у границы Украины насчитывается около 52 батальонно-тактические группы вооруженных сил Российской Федерации. Это количество может увеличиваться, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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Дата
24
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