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четверг, 18 июля 2019 04:19

Боевики на Донбассе обязались предоставить наблюдателям ОБСЕ доступ ко всей оккупированной территории

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Боевики на Донбассе обязались предоставить наблюдателям ОБСЕ доступ ко всей оккупированной территории
На Донбассе будет новое перемирие. Фото: Крым. Реалии

Участники Трехсторонней контактной группы в ходе встречи в Минске обязались обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины в рамках мандата, в том числе, с ее техническими средствами.

Боевики российско-оккупационных формирований обязались предоставить наблюдателям ОБСЕ доступ ко всей территории ОРДЛО, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Стороны обязуются обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для мониторинга и верификации, проводимых ею, в том числе с применением ее технических средств", - сообщила Олифер.

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17 июля участники ТКГ в Минске согласовали начало "летнего перемирия" с полуночи 21 июля, а также обсудили подготовку к обмену удерживаемыми лицами.

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  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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