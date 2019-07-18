Боевики на Донбассе обязались предоставить наблюдателям ОБСЕ доступ ко всей оккупированной территории

На Донбассе будет новое перемирие. Фото: Крым. Реалии

Участники Трехсторонней контактной группы в ходе встречи в Минске обязались обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины в рамках мандата, в том числе, с ее техническими средствами.

Боевики российско-оккупационных формирований обязались предоставить наблюдателям ОБСЕ доступ ко всей территории ОРДЛО, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Стороны обязуются обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандату для мониторинга и верификации, проводимых ею, в том числе с применением ее технических средств", - сообщила Олифер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия начала раздавать жителям оккупированного Донбасса загранпаспорта

17 июля участники ТКГ в Минске согласовали начало "летнего перемирия" с полуночи 21 июля, а также обсудили подготовку к обмену удерживаемыми лицами.