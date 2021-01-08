Боевики на Донбассе обстреляли ремонтную бригаду

Боевики продолжают обстрел граждан на Донбассе. Фото: Укринформ

Пророссийские боевики открыли огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении рабочей бригады, ремонтировала водопровод "Горловка-Торецкое".

Оккупанты семь раз в сутки стреляли в сторону украинских военных, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

"Во избежание жертв работы были прекращены. Сторонами было повторно приняты меры по соблюдению режима тишины. В 12.00 восстановительные работы продолжились. Однако, несмотря на уговоры, около 14.00 противник снова открыл провокационный огонь из стрелкового оружия. Работы было немедленно прекращено, рабочую бригаду выведена из зоны работ ", - сообщает штаб.

Боевики стреляли у Водяного на Приазовье из 120-миллиметровых минометов, противотанковых и автоматических станковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Водяного, что рядом с Донецком, зафиксированные несколько выстрелов из стрелкового оружия. Украинские военные стреляли в ответ.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что из-за поломки водопровода "Горловка-Торецкое" пять населенных пунктов на Донбассе полностью или частично остались без водоснабжения.