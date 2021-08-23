Боевики на Донбассе дистанционно минировали местность и били из минометов

Оккупационные войска РФ обстреляли украинские позиции. Фото: facebook.com/pressjfo.news

23 августа российские оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе.

На вражеский обстрел Вооруженные силы Украины ответили огнем. Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

Возле поселка Широкино вооруженные формирования России с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" совершили дистанционное минирование территории.

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На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск сообщили представителям Миссии ОБСЕ.

Российские наемники продолжают пренебрегать требованиями размещения вооружения и военной техники. О фактах нарушений оккупантов сообщили в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. БПЛА зафиксировал на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи Покровки, три "Грады", размещенные с нарушением линии отвода, 17 единиц танков, три единицы прицепных гаубиц 2А65 "Мста-Б", три единицы самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и три минометы, размещенные вне выделенных мест хранения.