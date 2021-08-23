Боевики на Донбассе дистанционно минировали местность и били из минометов

 
Ексклюзивы
1/5
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
1 Просмотров: 63
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
1 Просмотров: 990
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
Просмотров: 630
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Просмотров: 252
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 315
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 1926
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 171
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Просмотров: 360
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 261
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Просмотров: 369
Фото
Все фото
18
4
3
3
7
Как встречали зенитчикив, которые вернулись из зоны ООС
Как встречали зенитчикив, которые вернулись из зоны ООС
&quot;Мать отправила присматривать&quot;: трое братьев вместе воюют на Донбассе
"Мать отправила присматривать": трое братьев вместе воюют на Донбассе
&quot;Азбука Донбасса&quot; - оккупанты издали пропагандистский учебник
"Азбука Донбасса" - оккупанты издали пропагандистский учебник
СБУ поймала двух наемников оккупантов
СБУ поймала двух наемников оккупантов
Иловайский котел: &quot;Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг&quot;
Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"
Видео
Все видео
Позиции украинских воинов накрыли из гранатометов и минометов
Позиции украинских воинов накрыли из гранатометов и минометов
На Донбассе нашли полторы сотни взрывоопасных предметов
На Донбассе нашли полторы сотни взрывоопасных предметов
"Стрелял по всем, кого видел" - пьяный боевик убил семь человек
"Стрелял по всем, кого видел" - пьяный боевик убил семь человек
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Показали трейлер фильма, смонтированного из видео украинских защитников
Показали трейлер фильма, смонтированного из видео украинских защитников
Интервью
1/5
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1080
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 261
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1746
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 810
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2664
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 423
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
понедельник, 23 августа 2021 19:54

Боевики на Донбассе дистанционно минировали местность и били из минометов

  Комментировать
Боевики на Донбассе дистанционно минировали местность и били из минометов
Оккупационные войска РФ обстреляли украинские позиции. Фото: facebook.com/pressjfo.news

23 августа российские оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на Донбассе.

На вражеский обстрел Вооруженные силы Украины ответили огнем. Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.

Возле поселка Широкино вооруженные формирования России с помощью БПЛА типа "квадрокоптер" совершили дистанционное минирование территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настоящий патриот Украины: назвали имя погибшего в Донбассе бойца

На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Среди украинских военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск сообщили представителям Миссии ОБСЕ.

Российские наемники продолжают пренебрегать требованиями размещения вооружения и военной техники. О фактах нарушений оккупантов сообщили в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

БПЛА зафиксировал на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи Покровки, три "Грады", размещенные с нарушением линии отвода, 17 единиц танков, три единицы прицепных гаубиц 2А65 "Мста-Б", три единицы самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и три минометы, размещенные вне выделенных мест хранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики на Донбассе дистанционно минировали местность и били из минометов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
августа

Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет

Немецкая армия проиграла битву

Сегодня в Украине отмечают День государственного флага

Вышел финал популярного экстрим-шоу

В США казнили двух известных анархистов

В организме человека нашли еще один мозг

Самое читаемое
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 14283
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 6984
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 3681
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
 Просмотров: 3636
Как сделать завтрак за 5 минут: три рецепта омлетов на любой вкус
Как сделать завтрак за 5 минут: три рецепта омлетов на любой вкус Просмотров: 3312
Донбасс
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
 Просмотров: 630
Настоящий патриот Украины: назвали имя погибшего в Донбассе бойца
Настоящий патриот Украины: назвали имя погибшего в Донбассе бойца Просмотров: 621
Сутки на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов
Сутки на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов Просмотров: 153
Зеленский готов помиловать осужденных ветеранов
Зеленский готов помиловать осужденных ветеранов Просмотров: 567
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный Просмотров: 621
Больше всего комментируют
16
Порошенко в Андреевской церкви принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей
8
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
4
Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике
3
Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма - Кулеба
2
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
Голосов: 11534
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть