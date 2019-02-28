Боевики из ОРДЛО начали сдаваться СБУ

По программе "Тебя ждут дома" боевики получают второй шанс на мирную жизнь. Фото: Индустриалка

Боевики ДНР могут быть амнистированы по программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома".

Ее суть в том, что террорист, который пожелал вернуться в Украину, приедет на подконтрольную территорию и будет активно сотрудничать со следствием, пишет Радио.Свобода.

Всего этой программой воспользовалось 367 боевиков.

Эта тема стала набирать огласку после публикации координатором "Медийной инициативы за права человека" Татьяной Катриченко материала в издательстве "Украинская правда". Правозащитница рассказала про полковника Ивана Безъязыкова, которого обвинили в государственной измене.

"Сейчас происходит судебное заседание, и один из ключевых свидетелей стороны обвинения - человек, вернувшийся в Украину по программе "Тебя ждут дома". Поэтому мне стало интересно, что это за человек и как в деле о государственной измене главным из свидетелей может быть тот, кто фактически на крючке у СБУ", - говорит Катриченко.

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По ее словам программа является закрытой и это может дать СБУ возможность убирать своих врагов.

"Эта закрытость позволяет думать, что могут быть некоторые манипуляции. Какие именно - мне хотелось бы выяснить", - добавляет она.

Руководитель организации по освобождению пленных "Патриот" Олег Котенко утверждает, что этой программой могут воспользоваться только те, кто не оказывал тяжких преступлений.

"Если к нам обратится человек, у которого на руках кровь, то есть он убивал военных или держал оружие, он не вернется по этой программе. И ему это сразу дают понять. Если человек просто охранял склады, стоял на блокпостах, совершал не слишком существенные нарушения, то он подпадает под эту программу", - говорит Котенко.

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Эта программа дает возможность украинским спецслужбам получить важную информацию о перемещений врага и его присутствия на Донбассе.

"С одним из боевиков, которого вернули по программе, действительно очень серьезная информация. Он проходит в материалах по военной прокуратуре, дает показания, что техника, которая завозилась на территорию Украины, была из России", - добавляет он.

Татьяна Катриченко общалась с террористами, которые вернулись по программе. Говорит, что один из них был близок к главарям ДНР и занимал высокое положение.

"Он говорит, что обладает ценной информацией для наших следственных органов. Но, по его словам, он легко передвигается не только по Украине, но и за границу. И суда еще не было. Остаются вопросы", - говорит она.

Всех сепаратистов из числа местных жителей Донецкой и Луганской областей перевели в частные военные компании. Жителей так называемой ДНР почти не принимают в Вооруженные силы Российской Федерации, пишет Алексей Чибисов.