Так называемые "ополченцы" перешли к ПГК РФ. Фото: УКРОП.org

Всех сепаратистов из числа местных жителей Донецкой и Луганской областей перевели в частные военные компании.

Жителей так называемой ДНР почти не принимают в Вооруженные силы Российской Федерации, пишет Алексей Чибисов для 24 канала.

Как стало известно один из волонтеров - террористов Алексанр Жучковський объявил о прекращении сбора средств для сепаратистов.

Он аргументировал это тем, что боевики-местных всем необходимым обеспечивать непосредственно Минобороны РФ.

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Каждый боевик по документам имеет снаряжения регулярной армии РФ.

Российское имущество разворовывалось и продавалось на рынке.

Некоторые наемники, которым не досталось формы вынуждены покупать ее у офицеров.

"Окончательная изменение структуры войск РФ на Донбассе позволяет Кремлю более жестко контролировать оккупированные территории и личный состав угрупувань.Так много боевиков бухают, там расцветает дезертирство, но теперь позиции России на фронте несколько усилились. И делают это в рамках подготовки к наступлению, упрощение мобилизации новых наемников и снижение бунтарских настроений среди террористов ", пишет журналист.

В Гаагский суд повезут доказательства обстрела российскими боевиками поселка Золотое. Об этом сообщает Генеральная прокуратура. Обстрелом разрушили 6 жилых домов, 4 хозяйственные постройки и 2 транспортных средства.