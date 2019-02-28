Показали видео уничтожения ракетного расчета боевиков

Фото: стоп-кадр с видео

На одной из позиций оккупантов в районе Горловки Донецкой области систематически вел огонь расчет ПТУРистив. Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан, позывной "Штирлиц", сообщил в Facebook.

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Но, по словам военного, Украинская воины не замедлили с ответом и "подловили колорадов в укрытии".

По данным разведки, расчет ПТУР уничтожили вместе с огневой точкой.

В сети показали яркое видео уничтожения бойцами ВСУ пулеметной позиции боевиков так называемой ЛНР. Этим занимались воины 54-й бригады.