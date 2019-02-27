"Базарные тетки" ОРДЛО сорвали переговоры. Фото: Соцсети

Минские переговоры были сорваны приглашенными российской стороной боевиками из ОРДЛО.

Так называемые гости начали позволять себе обращаться к украинской делегации в недипломатичном тоне, пишет спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своем Facebook.

Россияне и террористы вновь отказались провести обмен пленными.

"Представители РФ и приглашенные из ОРДЛО снова в категорической форме отказались от всех предложений украинской стороны, и о передаче россиянам 25 осужденных граждан их страны в обмен на политзаключенных Кремля, помилование 72 сепаратистов в обмен на 19 наших заложников на оккупированных территориях. И устроили отвратительную истерику, когда только украинские представители заявить требование о немедленном освобождении военнопленных моряков", - пишет она.

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Украинские делегаты в жесткой форме напомнили россиянам и ОБСЕ о том, что со стороны "кремлевских щенков" недопустимы оскорбительные и недипломатичные высказывания. После этого украинцы покинули зал.

"Никакого прямого диалога с псевдореспубликамы на оккупированном РФ Донбассе и легитимизации марионеточных режимов Кремля - ​​не будет", написала она. Таким образом Геращенко ответила на требование главаря НЗФ ДНР Дениса Пушилина начать переговоры с Украиной направления.