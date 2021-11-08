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понедельник, 08 ноября 2021 12:57

Боевики из артиллерии изрешетили населенный пункт на Донбассе
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Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG

У понедельник, 8 ноября, боевики обстреляли населенный пункт Светличное в Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Facebook.

"С 05:43 до 06:11 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Светличное с применением артиллерии калибра 122 мм, запрещенной Минскими соглашениями. Зафиксированы шесть попаданий снарядов", - говорится в сообщении.

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В результате вражеской атаки повреждены здания и объект критической инфраструктуры. Последний обеспечивает водоснабжение для мирных жителей по обе стороны линии разграничения.

"Получили значительные повреждения здания и техника водоканала. Разрушено помещение и уничтожено оборудование химико-бактериологической лаборатории", - отметили в ТГК.

7 ноября на Донбассе от обстрелов боевиков погиб военный 24-й отдельной механизированной бригады, главный сержант Виталий Павлиско. Погибший воин – уроженец города Яворов Львовской области. На фронте – с 2015 года. 23 ноября мужчине должно было исполниться 48 лет.

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