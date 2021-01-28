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четверг, 28 января 2021 18:23

Боевики дважды открывали огонь на Донбассе

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Боевики дважды открывали огонь на Донбассе
Сообщили о ситуации на Донбассе. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко Водяного враг открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь.

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О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Кроме того, сегодня саперы ДСНС разминировали более 5 га территории и передали на уничтожение 134 взрывоопасных предмета.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

За прошедшие сутки, 27 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня. Неподалеку Павлополь вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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