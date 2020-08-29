Боевики дважды нарушили режим тишины

ВСУ огонь в ответ не открывали. Фото: УНН

Боевики вели огонь из стрелкового оружия рядом с Зайцевым.

Их выстрелы были неприцельными, и поэтому военнослужащие ООС не раскрывали огонь. Раненых и потерь нет, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"Кроме того, украинскими военными выявлен факт инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений недалеко от населенного пункта Водяное с временно оккупированной Ужовки", - говорится в сообщении.

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С начала суток зафиксировали 2 нарушения режима тишины.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отметили в штабе.

Контрразведчики СБУ обнаружили на Харьковщине бывшего боевика ДНР, который сейчас является действующим военнослужащим ВСУ.