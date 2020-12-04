Боевики дважды нарушили режим тишины: есть раненый

В результате снайперского обстрела получил огнестрельное ранение военнослужащий. Фото: Facebook

С начала суток 4 декабря со стороны боевиков зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня.

Вследствие обстрелов украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского, вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Украинскому защитнику оперативно оказана первая медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней тяжести", - говорится в сообщении.

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Отмечается также, что недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировали еще один обстрел. Российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции из запрещенного тяжелого вооружения - артиллерийских систем 122-го калибра и 120-миллиметровых минометов.

На оккупированной части Донбасса планируют введение срочной службы уже со следующего года. Такое решение обдумывают после проведения военных сборов в Л/ДНР.