Боевики бросили Кучме окровавленный паспорт Василия Слепака

На оккупированном Донбассе 29 июня 2016 погиб 42-летний Василий "Миф" Слепак. Фото: YouTube

На встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе боевики бросили Леониду Кучме паспорт убитого оперного певца Василия Слепака.

Представители украинской стороны были шокированы поведением террористов. Об этом написала первая вице-спикерка Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Однажды боевики бросили Кучме окровавленный украинский паспорт. Это был паспорт убитого террористами Василия Слепака. Мы были в шоке. И бросились к Кучме, чтобы он даже не прикасался к страшному артефакту. "В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку? Где они взяли паспорт убитого человека? Они причастны к убийству?"- говорила я. Мы настаивали, чтобы окровавленный документ приняли представители ОБСЕ и передали его украинским компетентным органам", - написала Геращенко.

Кроме того, чиновница согласилась со словами Леонида Кучмы, что после Минских встреч надо несколько дней отходить.

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"Очередь желающих отстаивать там Украину не стоит", - добавила она.

На оккупированном Донбассе 29 июня 2016-го погиб 42-летний Василий "Миф" Слепак - солист Парижской национальной оперы, волонтер, боец 1 штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Это первый в Украине доброволец, которого признала и наградила власть звездой Героя Украины.