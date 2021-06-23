Боевики били из запрещенного оружия и запускали беспилотник

Российские наемники нарушили режим тишины. Фото: ua.news

С начала суток на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Возле Пивденного враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Об этом сообщает штаб ООС.

Неподалеку от Майорска противник применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Новоселовки минометы 82-го калибра.

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В районе Марьинки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Красногоровки враг совершил обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки противник с помощью беспилотника Mavic пытался осуществить пролет над украинскими позициями.

Боевых потерь среди военных объединенных сил нет. На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии СММ ОБСЕ.

В районе Лозового в Донецкой области из-за подрывы на собственных минах понесли потери российские гибридные силы. Украинские воины при этом соблюдали режим тишины и не вели огонь в их сторону.