Боевики били из гранатометов возле Луганского

Оккупанты нарушили режим тишины на Донбассе. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко от Луганского противник совершил обстрел украинских позиций из автоматических станковых гранатометов, сообщает штаб ООС.

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Боевых потерь среди наших военнослужащих нет.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил пиротехники ГСЧС разминировали почти 3,46 га территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

Примерно две трети граждан Украины верят в полномасштабное военное вторжение России в Украине. 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного вторжения России в Украину как высокую, 31% - как среднюю, 15% - низкую.