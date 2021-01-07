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четверг, 07 января 2021 10:21

Боевики 5 раз открыли огонь в сторону украинских военных

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Боевики 5 раз открыли огонь в сторону украинских военных
Среди украинских защитников боевых потерь нет. Фото: Facebook ООС

За прошедшие сутки, 6 января, пророссийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Среди украинских защитников боевых потерь нет, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

"В полдень, враждебную огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации было замечено и недалеко от населенного пункта Опытное. Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций с автоматического станкового гранатомета, а у Гнутово - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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На обстрелы противника наши воины открывали огонь.

В ООС сообщают, что с начала текущих суток, 7 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановку в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируют украинские воины.

За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. На Приазовье, неподалеку Гнутово и Водяного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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