Боевики 10 раз нарушили режим тишины

С начала суток на Донбассе зафиксировали 10 вражеских нарушений режима тишины.
В результате обстрелов 2 украинских военных получили ранения, их госпитализировали. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
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В пригороде Красногоровки, противник вел огонь из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Водяного оккупанты били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи Новозвановки и Южного вооруженные формирования РФ вели огонь из стрелкового оружия, а у Песков - еще из подствольного гранатомета.
Также с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности возле украинских позиций минами ПОМ-2.
О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.
За прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня.
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