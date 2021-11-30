Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы

Житель временно оккупированного Донецка добровольно поступил в учебный центр ДНР. Фото: ssu.gov.ua

Боевика ДНР, который в 2014 году ликвидировал раненых в бою украинских военных, приговорили к шести годам тюрьмы.

Шевченковский районный суд Киева признал его виновным в участии в террористической группе, сообщила 30 ноября пресс-служба СБУ.

"Житель временно оккупированного Донецка добровольно поступил в учебный центр НВФ ДНР в Славянске. После его окончания боевика назначили на должность заместителя руководителя. Готовил боевиков для незаконных формирований, которые принимали активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Находясь в составе различных подразделений НВФ, злоумышленник принимал активное участие в артиллерийских обстрелах позиций ВСУ в районе Донецка, Ясиноватого, Докучаевска, Пантелеймоновки, а также дежурил на военных объектах и конвоировал задержанных и военнопленных.

Контрразведчики задержали боевика в октябре этого года в столичном хостеле, куда он прибыл с временно аннексированного Крыма.

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В Донецкой области был задержан один из организаторов местного незаконного "референдума" 2014-го. Преступник призвал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к так называемой ДНР. Для этого он подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний.