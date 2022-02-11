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пятница, 11 февраля 2022 18:19

Боевик ДНР пытался совершить теракт в Запорожской области

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Боевик ДНР пытался совершить теракт в Запорожской области
К 10 годам лишения свободы приговорен террорист "ДНР", который хотел совершить теракты против мирного населения в Запорожье. Фото: СБУ

Боевик террористической организации ДНР приговорен к 10 годам лишения свободы за попытку совершить террористический акт в городе Днепрорудном Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора 11 февраля.

Для террористического акта по заданию "спецслужб" ДНР боевик завербовал оперуполномоченного одного из райотделов ГУМВД в области, отметили в ОГП.

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"По заданию своего "куратора" правоохранитель должен был взорвать магазин, который одновременно являлся офисом волонтерской организации. Помещение было расположено на первом этаже многоэтажного дома. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками СБУ накануне попытки террористического акта", - говорится в сообщении.

Также прокуроры в суде доказали, что уже осужденный гражданин Украины стал участником разведывательно-диверсионной группы одного из военизированных подразделений ДНР. Активно участвовал в вооруженном противостоянии Вооруженным силам Украины на Донбассе.

Командира разведгруппы группировки боевиков "Оплот" приговорили к девяти годам тюрьмы. Он воевал против украинских военных и активно участвовал в боях за Дебальцево в 2015 году.

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Дата
11
февраля

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