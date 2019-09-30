Били с минометов и вооружения БМП: сообщили последние новости Донбасса

Потерь среди украинских воинов не было. Фото: rbc.ua

29 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 26 раз нарушили режим тишины. Стреляли с минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь с нашей стороны не было, сообщают в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СХІД" противник совершил 15 обстрелов неподалеку Новотроицкого, Павлополь, Водяного, Талаковка, Пищевика, Песков, Опытного, Авдеевки и Невельского.

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В районе ответственности группировки "ПІВНІЧ" противник совершил 11 обстрелов вблизи Майского, Луганского, Новолуганского, Крымского, Новгородского, Луганского, Хутора Свободного, Золотого, Новотошковского.

С начала текущих суток боевики 2 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия. Целились неподалеку Новотроицкого и Водяного. Потерь не было.

За прошедшие сутки потерь среди бойцов подразделений Объединенных сил не было. Боевики 23 раза нарушали режим прекращения огня. Позиции украинской армии обстреливали из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также из гранатометов различных систем, стрелкового оружия.