Боевики используют запрещенное Минскими соглашениями оружие

За прошедшие сутки потерь среди бойцов подразделений Объединенных сил не было. Боевики 23 раза нарушали режим прекращения огня.
Позиции украинской армии обстреливали из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, передает штаб ООС.
Три обстрела из гранатометов и стрелкового оружия зафиксировали неподалеку Марьинки. Два - вблизи Лебединского, Павлополя, Водяного - из гранатометов различных систем, Новотроицкого, Новогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил.
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Шесть раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм. Дважды неподалеку Новгородского - из миномета 120 мм. Также боевики использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи Троицкого, Новотошковского, станции Кондрашевская, неподалеку Луганского стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
За минувшие сутки потерь в результате обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и наемники трижды нарушили режим прекращения огня. Использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие.
Пятеро детей получили осколочные ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты, которую они нашли в лесополосе возле населенного пункта на оккупированной территории Луганской области.
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