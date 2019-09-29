В больнице скончался 24-летний военный, которого ранили на Донбассе

Владимир Аджавенко получил пулевое ранение головы 11 сентября под Песками. Фото: Facebook

В областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре умер боец ​​батальона "Донбасс" Владимир Аджавенко, получивший ранения на Донбассе.

Об этом сообщил его побратим, другой военный с батальона "Донбасс" Николай Ворошнов в Facebook.

"Аджа. Покойся, брат. Несколько недель он боролся за свою жизнь после пулевого ранения в голову, но так и не выиграл этот бой со смертью", - написал он.

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Сержанту Владимиру Аджавенко было 24 года. Он получил пулевое ранение в голову 11 сентября возле села Пески Донецкой области. 12 сентября врачи областной клинической больницы им. Мечникова его прооперировали.

Пятеро детей получили осколочные ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты, которую они нашли в лесополосе возле населенного пункта на оккупированной территории Луганской области.