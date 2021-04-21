Беспилотник США пролетел возле оккупированных Донбасса и Крыма

Aмериканський дрон вылетел с авиабазы Сигонелла. Фото: Reuters

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk пролетел над Черным морем, оккупированным Крымом и над Украиной в ОРДЛО.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

"Дрон вылетел с авиабазы ​​Сигонелла на итальянском острове Сицилии и выполнил полет вблизи морской границы оккупированного Крыма и над Черным морем", - говорится в сообщении.

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Также беспилотник пролетел над Николаевом и, не долетая до Мариуполя, повернул на север. Затем он пролетел над Краматорском, Славянском и повернул над Песками.

Согласно координатам, БПЛА на высоте 15 тысяч метров он залетел в зону, которую Россия с 21 по 24 апреля закрыла для полетов.

Военные ВСУ показали видеоролик с огневой точкой боевиков возле насосной станции вблизи с. Шумы в Донбассе. С этой станции снайперы сепаратистов убили 4 и ранили 2 украинских военных 26 марта.