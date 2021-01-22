Бесцеремонно отодвинул Грызлова. На заседании ТКГ появился еще один российский "персонаж"

На заседание ТКГ пришел заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак. Фото: РБК

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак впервые лично принял участие в заседании трехсторонней контактной группы по Донбасса.

"В ТКГ сегодня имела место неординарная ситуация. На переговоры пришел Дмитрий Козак. Ранее он ни разу не брал в них участия (Россию представляет Грызлов), но сегодня довольно бесцеремонно отодвинул Грызлова с кадра и занял его кресло", - написал в своем телеграмме член украинской делегации в ТКГ, журналист Денис Казанский.

По его словам, Козак был очень раздражен и говорил эмоционально.

"Как всегда, обвинял Украину в нежелании признавать боевиков стороной переговоров и требовал, чтобы мы обсуждали "дорожную карту", предложенную Россией через своих марионеток. Видно, что у Козака сдают нервы", - сообщил Казанский.

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По его словам, ситуация изменилась кардинально - "если обычно россияне прячутся и пытаются говорить поменьше, то сегодня пришлось выходить на первый план уже самому заместителю руководителя администрации президента РФ".

В четверг, 21 февраля, в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций. Глава украинской делегации Леонид Кравчук во время заседания предложил координатору Политической подгруппы ТКГ Пьеру Морелю выработать и представить единый документ, в который войдут "лучшие предложения сторон". Вопрос передачи пленных с оккупированных территорий не обсуждался.