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пятница, 16 августа 2019 15:38

Беременных и пенсионеров в Станице Луганской будет возить гольф-кар

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  Электромобиль будет перевозить пожилых людей, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями
Электромобиль будет перевозить пожилых людей, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями

Электромобиль начал регулярное движение от КПВВ в Станице Луганской до разрушенного моста через Северский Донец.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Виталий Комарницкий в Facebook.

"На коротком, но важном "маршруте мира"- 800 метров между мостом и КПВВ "Станица Луганская" начал курсировать первый электрокар. Это еще один проект по улучшению условий пересечения гражданами "линии разграничения", реализуемый совместно с Полевым офисом Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ООН в г. Северодонецк", - написал он.

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По его словам, использование на маршруте большого автобуса является весьма проблематичным с точки зрения безопасности людей и технического обслуживания, поэтому замена его на более маневренные, удобные и экономические гольф-кары - это оптимальное решение проблемы.

Электромобиль будет перевозить пожилых людей, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями.

После разведения сторон вблизи Станицы Луганской следующим этапом должно стать восстановление разрушенного моста, который соединяет Станицу Луганскую с оккупированным Луганском.

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