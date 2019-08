Беременных и пенсионеров в Станице Луганской будет возить гольф-кар

Электромобиль начал регулярное движение от КПВВ в Станице Луганской до разрушенного моста через Северский Донец.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Виталий Комарницкий в Facebook.

"На коротком, но важном "маршруте мира"- 800 метров между мостом и КПВВ "Станица Луганская" начал курсировать первый электрокар. Это еще один проект по улучшению условий пересечения гражданами "линии разграничения", реализуемый совместно с Полевым офисом Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ООН в г. Северодонецк", - написал он.

Today @UNHCRUkraine is launching an electric cart to support elderly, pregnant women and persons with disabilities who are crossing the Stanytsya Luhanska pedestrian checkpoint in east #Ukraine. #StayTuned for more info! Congratulations to our team for this innovative solution! pic.twitter.com/oi0Ym9nMYz