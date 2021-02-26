Беларусь зависима от России, переговоры из Минска надо переносить - Кравчук

Кравчук считает, что заседание ТКГ нужно перенести из Минска. Фото: Обозреватель

Трехсторонняя контактная группа, которая занимается урегулированием ситуации в Донбассе, должна изменить переговорную площадку.

Минск не отвечает требованиям для ведения переговоров, поскольку Беларусь зависима от России, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью Deutsche Welle.

Нужно выбрать новое место для проведения переговоров ТКГ по Донбассу.

"Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, зависимой от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс", - сказал Кравчук.

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Минский процесс должен содержать более системные и жесткие действия. Украина не может настаивать на переговорах, если Россия не идет на контакт и устраивает обстрелы.