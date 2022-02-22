Байден подписал санкции против ЛНР и ДНР. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в связи с признанием Россией независимости так называемых ДНР и ЛНР.

Санкциями запрещены новые инвестиции и финансовая деятельность представителей США на территории ОРДЛО, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий с этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в ОРДЛО, сообщает сайт Белого дома.

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Признание Россией ОРДЛО противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям и "создает дополнительную угрозу миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и тем самым является чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике США".

Президент страны-агрессора Владимир Путин признал оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".