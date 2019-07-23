Автономия Донбасса не прописана Минскими соглашениями - Грымчак

Жителям Донбасса ще раз объяснили, что у них есть право говорить на русском. Фото: Depositphotos

Автономию Донбассу предоставлять не будут, поскольку это не прописано в Минских договоренностях.

Заместитель министра по вопросам временно-оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Грымчак рассказал, что имеется в виду, сообщает ZIK.

"Есть особенности местного самоуправления, его предоставляют местным органам власти. Имеется в виду район, село, поселок, город и у них отдельные полномочия. В том числе - на территории местных общин разрешается языковое самоопределение. И там расшифровывается, что это такое", - сказал он.

Грымчак добавил, что это возможность разговаривать на любом языке в быту.

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Он добавил, что под амнистию подпадают боевики которые не совершали тяжких преступлений.

"Если человек стоял на блокпосту или даже работал в оккупационной администрации, или еще что-то делал, не имеет состава тяжкого и особо тяжкого преступления, - освобождаются от ответственности в соответствии с этим законом по специальному порядку", - прокомментировал заместитель министра МинВОТ.

Младший брат кума Путина проиграл на выборах в Верховную Раду. Сергей Медведчук баллотировался в 103 округе Луганской области от партии "Оппозиционного платформы - За жизнь", передает НВ.