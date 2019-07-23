Патриотку ДНР могут посадить на 15 лет

Женщина вела антиукраинскую пропаганду на оккупированных территориях. Фото: acc.cv.ua

В Житомире будут судить женщину, которая 2 года была депутатом террористической группировки ДНР.

Прокуратура уже направила материалы досудебного расследования в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Женщина в период с 2016 по 2018 годы разрабатывала так называемые законы на оккупированной территории. Кроме этого проводила публичные мероприятия, выступала в СМИ распространяя антиукраинскую пропаганду.

"Разоблачили противоправную деятельность лица и проводили досудебное расследование в уголовном производстве сотрудники Управления СБУ в Житомирской области, прокуратура области осуществляла процессуальное руководство. Дело будет рассматривать Королевский районный суд города Житомира. Публичное обвинение будет осуществлять прокуратура области", - пишут в пресс-службе.

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Ее обвиняют в нарушении статьи Уголовного кодекса Украины "Участие в террористической организации".

Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Главарь ДНР Денис Пушилін заявил, что не верит в объявленное перемирие на Донбассе и назвал его "относительным".