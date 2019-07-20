Ватажок ДНР резко высказался о перемирии

Глава ДНР Денис Пушилин

Главарь ДНР Денис Пушилін заявил, что не верит в объявленное перемирие на Донбассе и назвал его "относительным".

"На последней встрече Контактной группы договорились об очередном перемирии. Я скептически к этому отношусь: их было очень много и, к сожалению, заканчивалось все однообразно. Эти перемирия длились час, день, максимум неделя длилась относительная тишина", - заявил Пушилин, сообщает Telegram-канал Inside Donetsk.

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