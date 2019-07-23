Брат кума Путина не проходит в Раду

Брат Медведчука не проходит в Верховную Раду. Фото: "112 канал".

Младший брат кума Путина проиграл на выборах в Верховную Раду.

Сергей Медведчук баллотировался в 103 округе Луганской области от партии "Оппозиционного платформы при жизни", передает НВ.

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После обработки 83,33% голосов оказалось, что Сергей Медведчук проиграл с результатом 32,77%.

В округе победила Виктория Гриб, кандидат от оппозиционного блока с результатом 38,91%.

Первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", друг президента-предшественника Игорь Кононенко с большим разрывом проигрывает кандидату от "Слуги народа". Об этом свидетельствуют результаты голосования по округу № 94 в Киевской области.