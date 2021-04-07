Австрийская газета заявила, что на Донбассе "гражданская война". Посол выразил возмущение

В Австрии заявили о "гражданской войне" в Донбассе. Фото: Украинская правда

Посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил возмущение из-за использования австрийской газетой Der Standard термина "гражданская война" для описания конфликта на Донбассе.

"Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие – с одной стороны, украинские – с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard", - написал Щерба в Twitter, реагируя на статью.

Речь идет о материале под заголовком "Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война". При этом, в статье эти слова подаются как якобы цитата президента Украины Владимира Зеленского.

В другом посте Щерба также поинтересовался у австрийской газеты, предоставит ли она возможность для "честной дискуссии" по поводу российско-украинского вооруженного конфликта.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул, что актуальным вопросом для Украины является возможность получения Плана действий по членству в НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе.