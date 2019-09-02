Армия получила партию бронетехники

Вооруженные силы Украины пополнились 15 модернизированными БМП-1 / фото: ЖБТЗ

На Житомирском бронетанковом заводе завершили капитальный ремонт и модернизацию 15 БМП-1 (Боевая машина пехоты. - Gazeta.ua) для ВСУ.

В Машин восстановлено боеспособность всех систем и агрегатов, заменены неисправные приборы, проверена работа вооружения, а также установлены современные средства связи, аппаратуру спутниковой навигации, сообщает пресс-служба предприятия.

За период с 2014 года предприятием всего отремонтировано и передано в Вооруженные Силы Украины 637 единиц военной техники.

Сейчас в цехах предприятия ремонтируют другую большую группу бронетехники типа БМП-1 для ВСУ.

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Планируется в сентябре, ноябре после успешного восстановления и проведения испытаний на полигоне, эту технику также направить в боевых частей Вооруженных Сил Украины.

В Харькове на заводе им. Малышева провели очередные испытания модернизированного БТР-50. Обновленная боевая машина успешно форсировала водную преграду вплавь.