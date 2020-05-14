Арестован ключевой фигурант по делу о крушении малайзийского Boeing МН17

В ДНР ключевого свидетеля по делу МН17 взяли под стражу. Фото: reuters.com

В марте нынешнего года в оккупированном Донецке арестовали Леонида Харченко – ключевого фигуранта дела о крушении малайзийского Boeing МН17, сбитого на Донбассом в 2014 году.

По информации "Русской службы BBC", в 2014-м Харченко был командиром одного из разведподразделений ГРУ так называемой ДНР с позывным "Крот". Официальные обвинения в причастности к крушению Boeing предъявлены ему Нидерландами, суд начался 9 марта нынешнего года.

11 марта Харченко был задержан возле своего дома в Донецке властями так называемой ДНР и арестован, однако по другому уголовному делу. Это стало известно от источника, имевшего отношение к военному командованию псевдореспублики в 2014-2015 годах, сослуживца Харченко, до сих пор проживающего в Донецке.

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8 мая арест Харченко продлили еще на два месяца. Сейчас он содержится в СИЗО по ул. Кобозева, 4, в Донецке.

Сослуживцы Харченко считают, что экс-разведчика хотят изолировать, ведь обвинения ему выдвинуты несерьезные. Это якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия.

Источник, знакомый с делом Харченко, говорит, что по первому пункту у потерпевших нет претензий. По второму – пистолет выдан Харченко ему в 2019 году в так называемом МГБ ДНР для личной безопасности в связи с делом МН17.

Считается, что бывшего разведчика взяли под стражу, чтобы исключить его похищение спецслужбами Украины.

Украина объявила Харченко в розыск в июле 2015 года. Ему заочно предъявлено обвинение в создании террористической группировки. В 2019 году против Харченко возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к крушению Boeing МН17.

Следственная группа (JIT), ведущая международное расследование крушения МН17, считает, что Харченко участвовал в перемещении ЗРК "Бук", из которого был сбит Boeing. Также он мог координировать перемещение "Бука" к непосредственному месту пуска ракеты и последующую эвакуацию комплекса в Россию. Харченко – единственный из обвиняемых по делу МН17, являющийся гражданином Украины.