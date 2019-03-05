Антонов откажется от российских комплектующих для Ан-158

После завершения летных испытаний и сертификации самолета Ан-158 начнутся работы по импортозамещению военно-транспортного самолета Ан-178 / фото: Василий Коба

На государственном предприятие "Антонов" продолжаются работы по импортозамещению российских комплектующих на пассажирском самолете Ан-158.

К концу 2019-го года первый самолет должен быть скомплектованный с западной авионикой и оборудование, сообщает Украинский милитаристский портал

В 2020-м году должны начаться летные и сертификационные испытания самолета.

Такую информацию озвучили в программы Ан-178 для украинской армии: почему тормозится серийное производство Анов

Ожидается, что параллельно с этим будут проходить работы и на первом серийном образце самолета Ан-158.

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Авионика российского производства на Ан-158 будет заменена на канадскую производства Esterline, которая в частности поставляет оборудование на истребителе пятого поколения F-35.

Шасси, системы дистанционного управления, система управления механизации крыла, также будет заменено на производства западных компаний.

Ан-158 - ближнемагистральный пассажирский самолет. Представлена ​​21 апреля 2010 года в г.. Киеве. Самолет сертифицирован для перевозки 99 пассажиров (при компоновке с другом туалетной модулем) на расстояние до 2,5 тыс. Км или 86 пассажиров на 3,1 тыс. км.

Украина и Индия договорились о модернизации парка транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии. Контракт подписали благодаря предложенной Киевом программе замещения российских комплектующих.