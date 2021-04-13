Американские ракеты Patriot необходимо разместить в Украине - Ермак

РФ рассчитывает обострить обстоятельства настолько, чтобы показать, что запад проявит нерешительность в поддержке Украины. Фото: Reuters

Соединенным Штатам следует разместить зенитные ракетные комплексы Patriot на территории Украины.

Об этом руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил в интервью журналу Time.

"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада. США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.

Президент Владимир Зеленский при этом считает, что перемещение российских войск вблизи украинской границы нацелено на запугивание Киева, но реальная эскалация не может соответствовать ничьим интересам.

"Они хотят, чтобы мы боялись. Хотят, чтобы запад боялся силы России. РФ рассчитывает обострить обстоятельства настолько, чтобы показать, что запад проявит нерешительность в поддержке Украины", - отметил он.

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Численность российских военных сил вдоль украинских границ за несколько дней может удвоиться. Президент Владимир Зеленский заявил журналисту, что Украина готова к российскому вторжению.