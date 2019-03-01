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пятница, 01 марта 2019 14:17

Агитации нет, - Наев рассказал о влиянии выборов на бойцов

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Агитации нет, - Наев рассказал о влиянии выборов на бойцов
Никакой агитации для военнослужащих ООС нет, - Сергей Наев, командующий ООС / фото ТСН

Никакой специальной агитации для военнослужащих Операции объединенных сил не проводят.

Воины сами способны принять решение, за кого голосовать, уверяет командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью "Тижню".

"Никакой специальной агитации для военнослужащих ООС не предусмотрено, поэтому она и не проводится. У нас все бойцы хорошо образованные, это не дети, поэтому они способны самостоятельно принять решение", - сказал Наев.

По его словам, все военные смогут проголосовать на выборах президента.

"Военнослужащие Объединенных сил, как и все граждане Украины смогут воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на выборах президента. На территории военных частей ведется работа по созданию специальных избирательных участков", - сказал командующий ООС.

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Он добавил, что воины будут голосовать на правах обычных граждан по своим паспортам.

"Все те военнослужащие, которые, например, не привлечены в составе дежурных сил или к боевому дежурству утром, будут голосовать в первой половине дня, другие - после обеда", - сказал Наев.

Ему трудно прогнозировать, не будет провокаций со стороны России, чтобы помешать выборам в Донбассе, но заверил, что военные приложат все усилия для того, чтобы голосование состоялось.

"Одно могу сказать точно: избирательное право военнослужащих будет обеспечен, и голосование никак не повлияет ни на боевую готовность войск, ни на содержание занимаемых позиций", - подытожил Наев.

Россия может прибегнуть к эскалации военного напряжения и даже широкого наступления.

Определяющим фактором для дальнейшего поведения Кремля могут стать выборы в Украине. Речь идет и о президентских, и парламентских выборах, сказал в комментарии Укринформу старший научный сотрудник Американского Совета по внешней политике Стивен Бланк.

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Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

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