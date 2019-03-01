Выборы в Украине могут спровоцировать новое наступление РФ на Донбассе

Военные операции России всегда связаны с политическими целями. Фото: Обозреватель

Россия может прибегнуть к эскалации военного напряжения и даже широкого наступления.

Определяющим фактором для дальнейшего поведения Кремля могут стать выборы в Украине. Речь идет и о президентских, и парламентских выборах, сказал в комментарии Укринформу старший научный сотрудник Американского Совета по внешней политике Стивен Бланк.

"Это зависит от того, что произойдет на выборах в Украине. Когда выборы состоятся, россияне будут решать, какими могут быть варианты", - сказал он.

"Военные операции России всегда связаны с политическими целями. Они основываются на текущей политической ситуации по состоянию на конкретный момент, и пока никто точно не знает, что может произойти", - подытожил эксперт.

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То, что происходит сейчас в контексте агрессии Кремля, эксперт оценил как перманентное состояние.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019. 8 февраля ЦИК зарегистрировала последних кандидатов - в списке для голосования их будет 44. Это рекордное количество выдвиженцев в истории Украины. Если ни один кандидат не наберет более 50% голосов, то второй тур должен пройти 21 апреля.