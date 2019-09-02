Африканская страна купила украинские бронемашины

В западно-африканскую страну Буркина-Фасо были доставлены специальные бронированные автомобили "Шрек-М".

Машины от КрАЗа для этой страны отправлены в модификации выявления и обезвреживания мин, пишет Army Recognition.

Автор: .armyrecognition.com Внедорожники "Шрек-М" для африканской страны Буркина-Фасо

Для саперных задач на машине установлен манипулятор с 6-метровой стрелой итальянского производства. Она может поднимать до 300 кг грузов, а также копать и поднимать взрывоопасные предметы.

Автор: .armyrecognition.com Внедорожники "Шрек-М" для африканской страны Буркина-Фасо

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Автомобиль оснащен 380-сильным двигателем, 9-ти ступенчатой коробкой. В "Шрек-М" может разместиться до 10 человек в полной амуниции плюс два места в кабине водителя.

30 августа на юге Одесской области состоялись испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения.