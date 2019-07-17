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среда, 17 июля 2019 12:17

"Я тоже Виталий Маркив!" - на поддержку осужденного в Италии украинца запустили международный флешмоб

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&quot;Я тоже Виталий Маркив!&quot; - на поддержку осужденного в Италии украинца запустили международный флешмоб
Фото: Facebook / Kris Tina

К акции "Я теж Віталій Марків", которую организовала Нацгвардия Украины, присоединились и Военно-морские силы ВСУ.

Кроме жителей Украины, флешмоб уже поддержали люди с Обенро (Дания), Лондона (Великобритания), Мадрид (Испания), Таллинна (Эстония), Брешии (Италия), Елгавы (Латвия), Лимерике (Ирландия), Метц (Франция), Дюссельдорфа (Германия) и Познани (Польша).

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Украинка Кристина Ошурко, которая живет в Италии, также присоединилась и просит знакомых из разных стран присылать фото со словами поддержки для нацгвардейца, сообщает Громадське.

"Я ездила на суды и, как все украинцы, которые были там в день приговора, так же через себя пропустила все это. Увидела видео Нацгварди и решила сделать некий фото-флешмоб" Я тоже Виталий Маркив ". Попросила своих друзей из разных городов Украины и других стран мира сделать такие фото, и они с радостью согласились", - рассказала Ошурко.

12 июля в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы нацгвардейца 29-летнего Виталия Маркива. Украинские обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014-м. Маркив находился в тюрьме в Милане. 30 июня 2017-го итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи. Он с женой приехал в отпуск к матери - она живет в области Марке.

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